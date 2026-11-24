Boyabat stadı Melih Kabasakal’ın adıyla anılacak

Sinop’un Boyabat ilçesindeki şehir stadının adı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararına göre değiştirildi. Tesisin girişine Melih Kabasakal Şehir Stadı yazılı tabela asıldı ve ilçede yetişen futbolcunun adı artık spor mekânında yaşatılmaya başlandı.

Karar ve uygulama:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında mezarlık mevkiinde bulunan şehir stadının resmi adı Melih Kabasakal Şehir Stadı olarak belirlendi. Tabela stada asıldı ve yeni isim tesisin tüm yazışmalarında kullanılacak şekilde ilan edildi.

Yerel anlamı ve beklentiler:

Boyabat’ta yetişen ve futbol kariyerinde önemli bir adım atarak milli formayı giyme şansı yakalayan Melih Kabasakalın adının memleketindeki bu tesisle anılması, ilçede spora dair farkındalığı artırmayı hedefliyor. Yetkililer ve yerel halk, bu tür adlandırmaların gençlere örnek olacağı ve spor kültürünü güçlendireceği görüşünde.

Stada adı verilen futbolcunun Trabzonspor formasıyla kazandığı marka değeri ve milli takım deneyimi, Boyabat’ta spor altyapısına ve gençlerin motivasyonuna katkı sağlayacak sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

MELİH KABASAKAL'IN İSMİ STADA ASILDI