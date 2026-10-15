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Boyabat'ta bariyerleri aşan balık yüklü kamyon devrildi: bir kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesi Çulhalı mevkiinde 01 AOZ 61 plakalı balık yüklü kamyon devrildi; sürücü Aydın Göçmen yaşamını yitirdi, balıklar yola saçıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boyabat'ta bariyerleri aşan balık yüklü kamyon devrildi: bir kişi hayatını kaybetti

Kaza detayları

Sinop'un Boyabat ilçesi Çulhalı köyü mevkiinde, seyir halindeki 01 AOZ 61 plakalı balık yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren kişinin sürücü Aydın Göçmen olduğu bildirildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyon, bariyerleri aşarak devrildi ve olay yerinde sürücü hayatını kaybetti. Kaza anının ayrıntıları ve nedenine ilişkin tespit çalışmaları sürüyor.

Yükün durumu ve inceleme:

Kazanın ardından kamyonda taşınan balıklar yola saçıldı; taşımaya bağlı hasar ile yol temizliği için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin netleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BALIK TAŞIYAN KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BALIK TAŞIYAN KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA KAMYONDAKİ BALIKLAR YOLA SAÇILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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