Olayın gelişimi:

Sinop'un Boyabat ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin C.'den bir süre haber alamayan yakınları ve komşuları durumu yetkili kurumlara bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi ve Hüseyin C.'yi hareketsiz halde buldu.

Soruşturma sürüyor:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın şüpheli bulunan ölümü ile ilgili güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİNOP'TA 68 YAŞINDAKİ HÜSEYİN C. YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU.