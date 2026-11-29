Boyabat'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Daylı köyü mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.
Kaza anı ve yaralanma:
Doğan G. (28) idaresindeki araç çarpmanın etkisiyle durdu ve sürücü yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Soruşturma:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BOYABAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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