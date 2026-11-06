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Boyabat'ta şehit Sadık Aparangil'in adını taşıyan halk eğitimi merkezi ve öğretmenevi hizmete girdi

Boyabat’ta yenilenen Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu geliştirilmiş donanım ve artırılmış kapasiteyle açıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Boyabat'ta şehit Sadık Aparangil'in adını taşıyan halk eğitimi merkezi ve öğretmenevi hizmete girdi

yenileme ve açılış:

Sinop’un Boyabat ilçesinde restore edilip modernize edilen Boyabat Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi ile Boyabat Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına ilçe protokolü ile Sinop ve Boyabat’tan çok sayıda davetli katıldı. Törene katılanlar arasında AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de yer aldı.

yenileme süreci ve tesisin özellikleri:

Milletvekili Maviş, binaların 2023 yılında yıkılarak yeniden inşa sürecine girildiğini ve çalışmalar sonucunda modern bir yapıya kavuşturulduğunu aktardı. Maviş, binanın donanımı, kapasitesi, büyüklüğü, sınıf sayısı ve diğer donatılarıyla örnek bir Halk Eğitimi Merkezi haline getirildiğini söyledi ve yeni tesisin kursiyerlere sunacağı imkanlara dikkat çekti.

şehitlik kültürüne vurgu:

Konuşmasında şehitlik kavramının Boyabat için taşıdığı değeri vurgulayan Maviş, Şehit Sadık Aparangil isminin merkeze verilmesinin ayrı bir anlam kazandırdığını belirtti. Maviş, "Şehitlerimizin destanıyla bizim çocuklarımız büyüyorlar. Şehitlik mertebesi, şehitlik kültürü Boyabat’ımızda çok canlı bir kültür" ifadelerini kullandı ve kamu tesislerinde şehit isimlerinin yaşatılmasının önemine değindi. Ayrıca çocukların bu isimlerle yetişmesinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi; protokol üyeleri yenilenen binaları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Modern donanımı ve artırılan kapasitesiyle hizmete giren tesisler, Boyabatlı vatandaşların ve kursiyerlerin kullanımına sunuldu.

BOYABAT İLÇESİNDE RESTORE EDİLEREK YENİDEN MODERNİZE EDİLEN BOYABAT ŞEHİT SADIK APARANGİL HALK...

BOYABAT İLÇESİNDE RESTORE EDİLEREK YENİDEN MODERNİZE EDİLEN BOYABAT ŞEHİT SADIK APARANGİL HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İLE BOYABAT ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU BİNALARININ RESMİ AÇILIŞI DÜZENLENEN TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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