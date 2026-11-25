Boyabat'ta tartışma çatışmaya dönüştü: otomobilden ateş açıldı, bir kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olay, saat 22.00 civarında ilçenin Yeni Mahalle bölümünde yaşandı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, E.K. ile M.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., aracından ateş açtı ve M.B. ayağından yaralandı. Yaralanan M.B., kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşıp Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önüne geldi.

Hastane önüne gelen polis ekipleri, ilk müdahalesi yapılmak üzere bulunan yaralıyı bulunduğu araçtan alarak hastanenin acil servisine teslim etti. Yetkililer, yaralanmanın ayağa isabet eden kurşun nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Soruşturma ve gözaltı

Olayın bildirilmesi üzerine Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çalışma başlattı. Yapılan operasyonla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili delil toplama ve ifade alma çalışmalarına devam ediyor; soruşturmanın detayları yetkililer tarafından yürütülmekte ve kamuoyuna bildirilecek gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

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