operasyonun detayları:

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin yakalanması için hazırlanan planlı uygulama sonucunda arama ve incelemeler gerçekleştirildi.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Operasyonda 1 kilo 829 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 120 adet kilitli poşet, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER