Boyabat'ta yaşamını sürdürdüğü konteynerde Hüseyin Menteş hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesi Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan yürüme engelli Hüseyin Menteş (58), yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Olay, mahalle sakinlerinin bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine gün yüzüne çıktı.

Olayın tespit edilmesi ve ilk müdahale:

Yakınları ve komşuları, uzun süre haber alamadıkları Menteş'i kontrol etmek için konteynere girdi. Vatandaşların hareketsiz halde bulduğu Menteş için hemen ekipler aranarak durum bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adli süreç ve soruşturma:

Sahasına ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR KİŞİ, YAŞADIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ BULUNDU.