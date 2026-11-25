Boyabat'ta 122 öğrenciye sanat ve spor desteği

Sinop'un Boyabat ilçesinde eğitim gören öğrencilerin sanatsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bir malzeme dağıtım programı gerçekleştirildi. Program kapsamında toplam 122 öğrenci kültürel ve sportif etkinliklerde kullanabilecekleri malzemelere kavuştu.

dağıtım programının ayrıntıları:

Etkinlikte öğrencilere resim yapmaları için boya ve çizim setleri, müzikle ilgilenmelerini destekleyecek enstrüman ve ritim malzemeleri ile fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak spor ekipmanları teslim edildi. Dağıtım yerel düzeyde organize edilerek ihtiyaç duyulan okullara ve sınıflara öncelik tanındı.

beklenen etkiler:

Yetkililer, dağıtılan ekipmanlarla çocukların yeteneklerini keşfetmelerinin, ilgi alanlarını geliştirmelerinin ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının hedeflendiğini belirtti. Öğrenciler yeni malzemelerine kavuşmaktan memnuniyet duyarken, programın uzun vadede sanat ve spor alanlarında katılımı artırması bekleniyor.

BOYABAT İLÇESİNDE EĞİTİM GÖREN 122 ÖĞRENCİYE SPOR, RESİM VE MÜZİK ALANLARINDA KULLANABİLECEKLERİ ÇEŞİTLİ MALZEMELER DAĞITILDI.