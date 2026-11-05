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Boyalı köyünde KÖYDES ile su arayışı 180 metrede karşılık buldu

Bingöl'ün Boyalı köyünde 2026 KÖYDES programı kapsamında yapılan sondaj 180 metreye ulaştı; kuyudan elde edilen su miktarı 40 saniyede 1 litre olarak ölçüldü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Boyalı köyünde KÖYDES ile su arayışı 180 metrede karşılık buldu

Boyalı köyünde sondaj çalışması tamamlandı

Bingöl'ün Boyalı köyünde, köy halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, yerel su kaynaklarının tespiti ve köyün su güvenliğinin güçlendirilmesi hedefiyle yürütüldü.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler tarafından yapılan sondaj çalışmasında 180 metre derinliğe ulaşıldı. Sondajın saha koşullarında planlandığı şekilde tamamlandığı, çalışmaların teknik ekiplerce yürütüldüğü bildirildi.

bulgunun verimliliği ve değerlendirme:

Sondaj sonucu kuyudan elde edilen su miktarı 40 saniyede 1 litre olarak ölçüldü. Bu ölçüm, köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamada dikkate alınacak ve elde edilen veri altyapı çalışmalarında kullanılacak.

BİNGÖL’DE BİR KÖYÜN İÇME SUYU İHTİYACI İÇİN 180 METRE DERİNLİĞİNDE SONDAJ YAPILDI

BİNGÖL’DE BİR KÖYÜN İÇME SUYU İHTİYACI İÇİN 180 METRE DERİNLİĞİNDE SONDAJ YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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