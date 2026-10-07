Bozbey davasında ara karar: 6 sanık tahliye edildi, 10 kişinin tutukluluğu sürüyor

Bursa'da, Nilüfer'deki imar iddialarına ilişkin 63 sanıklı davanın ikinci celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşmada sanıkların savunmaları ve avukat talepleri değerlendirildi.

mahkemenin verdiği kararlar:

İstanbul merkezli karar kapsamında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Gür, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Muhkim Demirtaş, Naci Kale ve Tamer İşler'in tahliyesine hükmetti. Mahkeme, dosyadaki değerlendirmeler ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak diğer bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

dava kapsamı ve sonraki adımlar:

Davada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de sanık olarak yer alıyor; Bozbey'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın tutukluluğu devam edecek. Heyet, davanın bir sonraki duruşmasını 30 Kasım 2026 tarihine erteledi ve bu ara kararla dosyada tutuklu sanık sayısı 10'a geriledi.

Mahkeme kararında, tahliyelere ilişkin takibat süreçleri ve adli kontrol koşulları gibi hususların duruşma tutanaklarına yansıtıldığı belirtildi. Yargılama süreci ilerledikçe delil değerlendirmelerinin ve sanık savunmalarının davanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

BURSA’DA 63 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI. TUTUKLU 6 SANIĞIN TAHLİYESİNE, 10 SANIĞIN İSE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLİRKEN, DURUŞMA ERTELENDİ.