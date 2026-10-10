Bozcaada'da Göztepe mevkiinde trafodan çıktığı belirlenen otluk yangını kontrol altına alındı

Bozcaada Göztepe mevkiinde otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde öğleden sonra çıkan otluk alan yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile sınırlandırıldı. Yangının Göztepe mevkiinde trafodan çıktığı belirlendi.

Müdahale ve zamanlaması:

Yangın, saat 14.30 sıralarında başladı. İhbarın ardından bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Planlı ve koordineli müdahale sonucunda yangın saat 15.30'da kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ve sonraki adımlar:

Kontrol sağlanmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının tekrar alevlenmesini önlemek ve riskli noktaları güvence altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.