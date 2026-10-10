Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Bozcaada'da Göztepe mevkiinde trafodan çıktığı belirlenen otluk yangını kontrol altına alındı

Bozcaada Göztepe mevkiindeki otluk yangını, 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeriyle kısa sürede kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozcaada'da Göztepe mevkiinde trafodan çıktığı belirlenen otluk yangını kontrol altına alındı

Bozcaada Göztepe mevkiinde otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde öğleden sonra çıkan otluk alan yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile sınırlandırıldı. Yangının Göztepe mevkiinde trafodan çıktığı belirlendi.

Müdahale ve zamanlaması:

Yangın, saat 14.30 sıralarında başladı. İhbarın ardından bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Planlı ve koordineli müdahale sonucunda yangın saat 15.30'da kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ve sonraki adımlar:

Kontrol sağlanmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının tekrar alevlenmesini önlemek ve riskli noktaları güvence altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına a...
images

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını k...
images

Çermik'te iş yeri tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı
images

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşacak

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

Galatasaray Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i farklı mağlup etti

Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 yenerek evinde üç puanı aldı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi