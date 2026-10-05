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Bozdoğan Kamışlar'da ulaşım konforu için parke çalışması başlatıldı

Bozdoğan Belediyesi, Kamışlar Mahallesi'nde yoğun kullanılan güzergahlarda kilitli parke taşı döşeyerek yol ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozdoğan Kamışlar'da ulaşım konforu için parke çalışması başlatıldı

Kamışlar Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü altyapı ve yol yenileme programı kapsamında Kamışlar Mahallesi'nde kilitli parke taşı uygulamasına başladı. Mahalle sakinlerinin yoğun kullandığı güzergahlarda gerçekleştirilen çalışmalarla yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getiriliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Saha çalışmalarını yürüten Fen İşlerine bağlı ekipler, mevcut yolları söküp yerine kilitli parke taşı döşeyerek yüzey düzenlemesi yapıyor. Ekipler, ulaşım güvenliğini artırmak ve yağmur suyu drenajını kolaylaştırmak amacıyla yol altyapısını da kontrol ederek çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin plan ve programı doğrultusunda Kamışlar Mahallesi'nde başlatılan uygulama, öncelikle halkın yoğun olarak kullandığı ana güzergâhlarda yürütülüyor. Çalışmalar sırasında yol düzenlemesi, bakım ve çevre düzenleme unsurları eş zamanlı ilerletiliyor.

Başkanın açıklaması:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, belediyenin hizmetlerinin ilçe genelinde devam ettiğini vurguladı. Başkan Özel, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahalle ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü; Kamışlar Mahallesi'nde yoğun kullanılan güzergâhlarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlandığını ve ilçenin diğer mahallerinde de ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Belediye ekipleri, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde parke taşı döşeme, yol yenileme, bakım ve çevre düzenleme faaliyetlerini aralıksız yürütecek. Vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen uygulamalar, bölge yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ KAMIŞLAR MAHALLESİNDE YOLLARI YENİLİYOR

BOZDOĞAN BELEDİYESİ KAMIŞLAR MAHALLESİNDE YOLLARI YENİLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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