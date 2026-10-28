Bozdoğan'da 29 ekim hazırlığı: evler ve iş yerleri bayraklarla donatılıyor

Bozdoğan Belediyesi'nden bayrak dağıtımı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları öncesi belediye ekipleri ilçe genelinde bayrak dağıtımına başladı. Belediye, 29 Ekim'i karşılamaya hazırlanan esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı ulaştırarak sokakların ve iş yerlerinin donatılmasını hedefliyor.

Dağıtım çalışmasının kapsamı:

Belediye ekipleri, merkez ve mahallelerde kapı kapı dolaşarak esnaf ile vatandaşlara ücretsiz Türk bayrağı teslim ediyor. Yapılan organizasyonla evlerin ve iş yerlerinin ay yıldızlı bayraklarla süslenmesi amaçlanıyor ve dağıtımlar planlı şekilde yürütülüyor.

Milli birlik ve kutlama çağrısı:

Yetkililer, dağıtılan bayrakların 29 Ekim öncesinde asılması çağrısında bulunarak ilçe halkını Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti. Çalışmanın, ilçe genelinde milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmesi ve kutlamalara geniş katılım sağlaması hedefleniyor.

Dağıtımların ardından Bozdoğan'da cadde ve sokaklarda kırmızı beyaz görüntüler oluşmaya başladı. Belediye yetkilileri, hazırlıkların sürdüğünü ve 29 Ekim coşkusunun tüm ilçe genelinde hissedilir hale gelmesinin amaçlandığını belirtti.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN EV VE İŞ YERLERİNE TÜRK BAYRAĞI