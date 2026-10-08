Bozdoğan’da alışveriş güvenliği için marketlerde sıkı takip

Bozdoğan Belediyesi zabıta denetimlerini yoğunlaştırdı

Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumak olarak açıklandı.

denetimde öncelik verilen maddeler:

Ekipler, raflarda ve kasada belirtilen fiyatların uyumuna özel önem verdi; raf-kasa fiyat uyumu kontrol edildi. Market raflarındaki ürünlerin son tüketim tarihleri tek tek incelendi. Ayrıca işletmelerin hijyen ve ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediği denetlendi.

uygunsuzluklara müdahale ve takip:

Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlem uygulanacağı bildirildi. Uygunsuzlukların giderilmesi ve işletmelerin kurallara uyum süreçleri belediye tarafından takip edilecek.

Bozdoğan Belediyesi, halka güvenli, sağlıklı ve adil alışveriş imkânı sağlamak için denetimlerin ilçe genelinde süreceğini belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

BOZDOĞAN’DA MARKETLERE SIKI DENETİM