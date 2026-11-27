Bozdoğan'da esnafla üç günlük kahvaltı buluşmaları gerçekleştirildi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçedeki esnafla belediye arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 'Güçlü Esnaf, Güçlü Bozdoğan' sloganıyla üç gün süren kahvaltı programları düzenledi. Toplantılarda yeni sanayi, eski sanayi (yukarı sanayi) ve çarşı esnafı temsilcileri bir araya geldi.

Hangi konular masaya yatırıldı:

Üç günlük buluşmalarda yalnızca sofralar paylaşılmadı; esnafın günlük işleyişini etkileyen altyapı, iş yeri düzenlemeleri, ortak sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. İlk gün yeni sanayi esnafı ile bir araya gelinerek teknik ve hizmet talepleri dinlendi. İkinci gün yukarı sanayi olarak anılan eski sanayi esnafının sorunları samimi bir ortamda ele alındı. Üçüncü gün düzenlenen çarşı kahvaltısına ise ilçe kaymakamı ve protokol üyeleri de katılarak ticari ve sosyal yaşamın genel durumu değerlendirildi.

Başkan Özel'in değerlendirmesi ve esnafın geri dönüşü:

Programlarda karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı öneriler ön plana çıktı. Başkan Özel, buluşmalar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İlçemizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katan yeni sanayi, eski sanayi ve çarşı esnaflarımızla üç gün boyunca kahvaltı sofralarında bir araya geldik. Birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hissettiğimiz bu güzel buluşmalarda, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Esnaflarımızın sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledik. Bozdoğan’ımızın gelişmesinde önemli bir yere sahip olan esnafımızla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Bu anlamlı buluşmalara katılım sağlayan ve emeği geçen tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın birlik ve beraberliği, Bozdoğan’ımızın gücüdür'

Esnaflar, belediye ile doğrudan iletişim kurma fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye yetkilileri, toplantılarda öne çıkan talepleri değerlendireceklerini ve uygulanabilir öneriler üzerinde çalışma başlatacaklarını belirtti. Etkinlik, ilçede dayanışma ve ortak akıl ile sorun çözme kültürünü güçlendirme amacı taşıyan somut bir adım olarak kayda geçti.

BAŞKAN ÖZEL, ESNAFLARLA BULUŞTU