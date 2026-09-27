Bozdoğan’da çarpışma: yolcu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Bozdoğan'da meydana gelen kaza

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesi'nde, baraj istikametine seyir halinde olan 09 PR 336 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 ACH 09 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf Akçay (75) hayatını kaybetti, araçlardaki iki kişi ise yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, otomobili M.A. (39) kullanıyordu; kamyoneti ise F.O. (61) yönetiyordu. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da sıkışmalar meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bilgilendirildi ve bölgeye sağlık, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hem kamyonet hem de otomobilde sıkışan kişileri çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölenin tespiti ve soruşturma:

Otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Akçay (75) için sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçay'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kolluk kuvvetleri kazanın nedenini belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Kazanın olduğu güzergâhta yetkililer tarafından yapılacak resmi tespit ve raporlar bekleniyor; olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE OTOMOBİL VE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ DE YARALANDI.