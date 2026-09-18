Bozdoğan'da doğalgaz sonrası bozulan yollar kilitli parke ile yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Bozdoğan Belediyesi, ilçede devam eden doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve ulaşım güzergahlarının onarımını hızlandırdı. Altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda ekipler kilitli parke taşı döşeme, yol düzenleme ve temizlik işlemlerine başladı. İşlemler öncelikle trafiğe açık ve yoğun kullanılan güzergâhlarda gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, uygulamaların sıralı ve programlı şekilde yürütüldüğünü; altyapı işi biten her yerde zeminin yeniden düzenlenip üzerine kilitli parke döşendiğini belirtti. Bu adımın hem erişim kolaylığını hem de yolu kullananların güvenliğini artırması hedefleniyor.

Başkan sahada:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Özel, saha uygulamalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için ihtiyaç duyulan her noktada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Özel, altyapı sonrası yol onarımlarının ilçe genelinde eşit hizmet anlayışıyla yürütüleceğini ve önceliğin vatandaşların günlük yaşamını aksatmayacak şekilde verileceğini ifade etti. Yapılan çalışmaların plan dahilinde sürdürüleceği ve ihtiyaç olan tüm noktalarda uygulamaların tamamlanacağı bildirildi.

Belediye ekipleri, çalışmalar sırasında oluşabilecek ulaşım aksaklıklarını en aza indirmek için koordineli çalışma programı uyguluyor. Saha temizliği ve düzenlemenin yanı sıra, kilitli parke uygulamalarında dayanıklılık ve uzun dönemde bakım kolaylığına dikkat ediliyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yolların yeniden düzenlenmesiyle birlikte hem ulaşım güvenliğinin hem de konforun artırılması amaçlanıyor. Bozdoğan Belediyesi, önümüzdeki dönemde de doğalgaz çalışmaları kaynaklı hasarların giderilmesi için ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini duyurdu.

BAŞKAN ÖZEL: "DOĞALGAZ SONRASI YOLLAR İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI"