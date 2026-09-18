Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Bozdoğan'da doğalgaz sonrası bozulan yollar kilitli parke ile yenileniyor

Bozdoğan Belediyesi, doğalgaz sonrası bozulan yolları kilitli parke ve temizlikle onarıyor; Başkan Mustafa Galip Özel çalışmaları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bozdoğan'da doğalgaz sonrası bozulan yollar kilitli parke ile yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Bozdoğan Belediyesi, ilçede devam eden doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve ulaşım güzergahlarının onarımını hızlandırdı. Altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda ekipler kilitli parke taşı döşeme, yol düzenleme ve temizlik işlemlerine başladı. İşlemler öncelikle trafiğe açık ve yoğun kullanılan güzergâhlarda gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, uygulamaların sıralı ve programlı şekilde yürütüldüğünü; altyapı işi biten her yerde zeminin yeniden düzenlenip üzerine kilitli parke döşendiğini belirtti. Bu adımın hem erişim kolaylığını hem de yolu kullananların güvenliğini artırması hedefleniyor.

Başkan sahada:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Özel, saha uygulamalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için ihtiyaç duyulan her noktada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Özel, altyapı sonrası yol onarımlarının ilçe genelinde eşit hizmet anlayışıyla yürütüleceğini ve önceliğin vatandaşların günlük yaşamını aksatmayacak şekilde verileceğini ifade etti. Yapılan çalışmaların plan dahilinde sürdürüleceği ve ihtiyaç olan tüm noktalarda uygulamaların tamamlanacağı bildirildi.

Belediye ekipleri, çalışmalar sırasında oluşabilecek ulaşım aksaklıklarını en aza indirmek için koordineli çalışma programı uyguluyor. Saha temizliği ve düzenlemenin yanı sıra, kilitli parke uygulamalarında dayanıklılık ve uzun dönemde bakım kolaylığına dikkat ediliyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yolların yeniden düzenlenmesiyle birlikte hem ulaşım güvenliğinin hem de konforun artırılması amaçlanıyor. Bozdoğan Belediyesi, önümüzdeki dönemde de doğalgaz çalışmaları kaynaklı hasarların giderilmesi için ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini duyurdu.

BAŞKAN ÖZEL: &quot;DOĞALGAZ SONRASI YOLLAR İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI&quot;

BAŞKAN ÖZEL: "DOĞALGAZ SONRASI YOLLAR İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü