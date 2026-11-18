ilk denemeler ve gaz akışı:

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yıllardır beklenen doğalgaz çalışmasında önemli bir dönemeç geride bırakıldı. Temmuz ayında ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan proje kapsamında yürütülen altyapı ve boru döşeme çalışmaları tamamlandı ve hatlarda kısmi denemeler sonucunda kontrollü gaz akışı sağlandı.

İlçe merkezinde doğalgaz firması tarafından sürdürülen çalışmalar, öncelikle altyapı bağlantılarını kapsadı. Altyapının hazır olduğu bölgelerde yapılan testlerin olumlu sonuç vermesiyle birlikte, abonelik ve bağlantı işlemlerini tamamlayan vatandaşların konutlarına gaz verilmeye başlandı.

kullanımın başlaması ve etkileri:

Doğalgazın kısmi olarak hizmete girmesi, kış mevsimi öncesinde gelen sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İlçede doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte Bozdoğan, modern enerji altyapısına kavuşma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Yetkililer, hatlardaki testlerin ve bağlantı işlemlerinin kontrollü şekilde sürdürüleceğini, güvenlik ve hizmet kalitesi açısından gerekli tüm kontrollerin yapıldığını ifade etti. Aboneliklerini tamamlayan vatandaşlar ilk etapta kontrollü akışla doğalgaz kullanmaya başladı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 6 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı açıklamada projenin resmen başladığını duyurmuştu. Başkan Özel o açıklamasında şunları söylemişti: "Kıymetli hemşehrilerim; 2026 yılının en güzel müjdelerinden birini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bozdoğan’ımızın yıllardır özlemle beklediği doğalgaz çalışmaları resmen başladı. Doğalgaz firması ekipleri tarafından ilçe merkezimizde ilk kazma vuruldu, kazı ve boru döşeme çalışmalarına başlanıyor."

Başkan Özel ayrıca, bu hizmetin ilçenin modern şehirleşmesine katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etmiş ve yatırımın Bozdoğan’a değer katmasını diledi.

Yerel yetkililer ve firma ekipleri, hatların tamamlanmasının ardından daha geniş bir alana hizmetin genişletileceğini belirtiyor; vatandaşların abonelik ve bağlantı işlemlerini tamamlamaya devam etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE YILLARDIR BEKLENEN DOĞALGAZ ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ. TEMMUZ AYINDA İLK KAZMANIN VURULDUĞU PROJEDE ALTYAPI VE BAĞLANTI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KISMİ DENEMELERLE GAZ AKIŞI SAĞLANDI. ABONELİK VE BAĞLANTI İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN VATANDAŞLAR DOĞALGAZ KULLANMAYA BAŞLADI.