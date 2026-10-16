Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Bozdoğan'da öğrenci sağlığı için kantin ve yemekhane denetimleri yoğunlaştı

Aydın Bozdoğan'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve yemekhanelerde ürün tarihleri, muhafaza, izlenebilirlik ve hijyeni denetledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bozdoğan'da öğrenci sağlığı için kantin ve yemekhane denetimleri yoğunlaştı

bozdoğan'da kantin ve yemekhane denetimleri

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri okul kantinleri ile okullara yemek hizmeti veren işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin temel hedefi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini temin etmektir.

denetimde kontrol edilen başlıca kriterler:

Yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları gibi mevzuata ilişkin unsurlar incelendi. Ekipler; etiket bilgileri, saklama koşulları, hazırlık ve dağıtım alanlarının temizlik düzeyi ile personel hijyen uygulamalarını gözden geçirdi.

amaç ve denetimlerin sürdürülebilirliği:

Yetkililer, denetimlerin öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapıldığını vurguladı. Konuya ilişkin Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kurumumuz gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları gibi mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir. Çocuklarımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir"

Denetimlerin, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hijyen standartlarının korunması amacıyla aralıksız sürdüğü bildirildi.

AYDIN&#039;IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA...

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEK HİZMETİ SUNAN İŞLETMELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor
images

Ertuğrul Gazi caddesi'nde konfor ve güvenlik için sıcak asfalt
images

Bilecik'te meme kanseri farkındalığı: erken teşhise yönelik uygulamalı eğitim
images

Halk günü buluşmasında talepler kaymakam Hasan Hüsnü Türker tarafından not edild...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hisarcık'ta veli buluşması: eğitimde okul ve aile iş birliği öne çıktı

Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yitirdi

Tarihi vakıf Kütahya'da evde bakım gerektiren hastaya destek sundu

Erken tanı ve hızlı müdahale için sepsis eğitimiyle hasta güvenliği güçlendirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı