Bozdoğan'da öğrenci sağlığı için kantin ve yemekhane denetimleri yoğunlaştı

bozdoğan'da kantin ve yemekhane denetimleri

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri okul kantinleri ile okullara yemek hizmeti veren işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin temel hedefi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini temin etmektir.

denetimde kontrol edilen başlıca kriterler:

Yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları gibi mevzuata ilişkin unsurlar incelendi. Ekipler; etiket bilgileri, saklama koşulları, hazırlık ve dağıtım alanlarının temizlik düzeyi ile personel hijyen uygulamalarını gözden geçirdi.

amaç ve denetimlerin sürdürülebilirliği:

Yetkililer, denetimlerin öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapıldığını vurguladı. Konuya ilişkin Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kurumumuz gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları gibi mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir. Çocuklarımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir"

Denetimlerin, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hijyen standartlarının korunması amacıyla aralıksız sürdüğü bildirildi.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEK HİZMETİ SUNAN İŞLETMELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.