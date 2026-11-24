etkinlik ve ziyaretler:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan ve yıllarını eğitime adayan emekli öğretmenleri kapsayan ziyaretler gerçekleştirdi. Belediye ekipleri yapılan görüşmelerde öğretmenlere çiçek takdim ederek eğitim camiasına duyulan saygı ve minneti somut biçimde ifade etti.

başkanın mesajı:

Başkan Özel, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekti. 'Yıllar boyunca bilgi, birikim ve emekleriyle geleceğimizin şekillenmesine katkı sunan, nice öğrencinin hayatına dokunan kıymetli öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve minneti ifade etmek istedik' ifadelerini kullandı.

teşekkür ve anma:

Özel, eğitime ve geleceğe verdikleri değerli katkılar için tüm emekli öğretmenlere teşekkür ederek onlara sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Ayrıca Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevini sürdüren tüm öğretmenlere şükranlarını sundu ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Belediyenin düzenlediği bu ziyaretler, ilçede öğretmenlere yönelik saygı ve desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BAŞKAN ÖZEL’DEN ÖĞRETMENLERE ANLAMLI JEST