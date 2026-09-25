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Bozdoğan'da üretici bahçesinde zeytin hasadı ve saha değerlendirmesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Nevzat Erdem'in katıldığı üretici bahçesinde zeytin hasadı yapıldı; verim, kalite ve saha çalışmaları ele alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Emre Koç

Bozdoğan'da üretici bahçesinde zeytin hasadı ve saha değerlendirmesi

Bozdoğan'da zeytin hasadı üretici bahçesinde gerçekleştirildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, üreticiye ait bir zeytin bahçesinde yürütülen hasat çalışmasına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem de katıldı. Program sırasında sezonun genel durumu yerinde gözlemlendi ve sahadaki uygulamalar hakkında üreticilerle doğrudan görüş alışverişi sağlandı.

saha ziyareti ve değerlendirme:

Ziyaret kapsamında hasat sürecinde karşılaşılan sorunlar, ürünün verimi ve kalitesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, hasadın düzgün yürütülmesinin yanı sıra zeytin üretiminin sürdürülebilirliği için dikkat edilmesi gereken bakım ve işleme adımlarını ele aldı. Üreticilerden alınan bilgiler doğrultusunda sezonun seyri ve bölgedeki üretimin tarımsal faaliyet içindeki yeri değerlendirildi.

tarımsal destek ve saha çalışmaları:

Programda ayrıca üreticilerin talepleri dinlendi ve saha uygulamalarına ilişkin notlar alındı. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, sahada üretim süreçlerini takip etmeye devam edeceği ve üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı. Yapılan görüşmeler, hasat dönemi boyunca uygulanacak yol haritalarının şekillenmesine katkı sağladı.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ZEYTİN HASADI, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ NEVZAT ERDEM’İN KATILIMIYLA...

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ZEYTİN HASADI, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ NEVZAT ERDEM’İN KATILIMIYLA ÜRETİCİYE AİT BAHÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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