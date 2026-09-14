Bozdoğan'da yeni eğitim yılı törenle kapılarını açtı

ilk ders zilinin çalındığı tören:

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Programa ilçenin protokolü katıldı; etkinlik hem öğrenciler hem de eğitim kadrosu tarafından ilgiyle karşılandı. Tören, yeni dönemin başlangıcına dair beklenti ve temennilerin paylaşıldığı samimi bir ortamda gerçekleşti.

protokol ziyareti ve sınıf sohbetleri:

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Yavuz Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kerem Elmas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ile birlikte okulda incelemelerde bulundu. Kaymakam Sözen, öğretmenlerle görüşüp yeni eğitim dönemine ilişkin beklentilerini paylaştı ve sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Programın önemli anı, ilk ders zilinin çalınmasıydı; tören sırasında Sözen, öğrencilere başarı dileklerini ileterek yeni dönemin verimli geçmesini temenni etti. Okul yönetimi ile protokol arasında eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması yönünde fikir alışverişi yapıldı.

eğitim camiasına mesaj:

Kaymakam Sözen, konuşmasında aileler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Tören, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı ve verimli bir yıl dileğiyle sonlandı; katılımcılar yeni döneme moral ve birliktelik içinde başlamanın önemini vurguladı.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA İLK DERS ZİLİ ÇALDI.