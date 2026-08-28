Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bozdoğan'da Yeni Sanayi Sitesi'ne konfor ve güvenlik kazandıran parke düzenlemesi

Bozdoğan Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı; esnafın çalışma koşulları ve vatandaşların ulaşımı iyileşti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bozdoğan'da Yeni Sanayi Sitesi'ne konfor ve güvenlik kazandıran parke düzenlemesi

Bozdoğan'da Yeni Sanayi Sitesi'ne konfor ve güvenlik kazandıran parke düzenlemesi

Bozdoğan Belediyesi, ilçenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Yeni Sanayi Sitesinde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalarda kilitli parke taşı döşeyerek hem araç hem de yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Gerçekleştirilen düzenlemeler, sanayi sitesi içindeki ana çıkış ve iş yeri cephelerine öncelik verilerek planlandı. Uygulama kapsamında bozuk zeminlerin düzeltilmesi, drenaj ve çevre düzenlemeleriyle birlikte kilitli parke taşı kullanımı sağlandı. Böylece esnafın günlük faaliyetlerini sürdürürken karşılaştığı zorlukların azaltılması ve vatandaşların alana erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi.

Düzenleme çalışmaları sayesinde sadece ulaşım kolaylaşmadı; aynı zamanda alanın estetiği ve çevre düzenine de olumlu katkı sağlandı. Belediyenin ekipleri, çalışmaları yerinde tespit edilen ihtiyaçlara göre yürüttü ve uygulama sırasında işyerleriyle koordinasyon sağlandı.

belediye açıklaması ve sonraki adımlar:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yapılan çalışmayla ilgili olarak, 'Bozdoğan’ımızın her noktasında hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeni Sanayi Sitemiz de ilçemizin üretim ve ticaret açısından önemli noktalarından biri. Burada faaliyet gösteren esnafımızın çalışma şartlarını iyileştirmek ve vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladık. İhtiyaçları yerinde tespit ederek, imkânlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye devam edeceğiz. İşimiz de gücümüz de Bozdoğan' dedi.

Belediye yetkilileri, ekiplerin ilçe merkezi ve mahallelerde ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ile çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalarını program dahilinde sürdüreceğini bildirdi. Yapılan uygulama, benzer ihtiyaçların olduğu diğer noktalarda da model oluşturacak şekilde planlanıyor.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, YENİ SANAYİ SİTESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARIN ULAŞIMINI DAHA GÜVENLİ VE...

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, YENİ SANAYİ SİTESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARIN ULAŞIMINI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samandağ'da inatçı keçilerin dağ macerası iki saatlik operasyonda sonlandı
images

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan ett...
images

Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan kişi AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı
images

Antalya'da jandarma terfi töreni: sorumluluk ve tebrik öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti

Üzümlü’de tedbir amaçlı tahliye: heyelan bölgesi kameralarla 24 saat takipte

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı