Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, zeytin hasadının sürdüğü dönemde üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Kendisinin de bir üretici olduğunu hatırlatan Başkan Özel, sezonun en kritik anında verilen düşük alım fiyatlarının çiftçiyi zarara soktuğunu belirtti. Üreticinin emeğinin ve masrafının yok sayılmasına sessiz kalmayacağını vurguladı.

üreticinin mali yükü ve talepleri:

Özel, bahçe bakımından gübre ve ilaç kullanımına, işçilikten diğer işletme giderlerine kadar çok sayıda kalem olduğunu anlattı. Hasat döneminde üreticinin elde edeceği gelirle borçlarını kapatmayı ve ailesinin geçimini sağlamayı beklediğini ifade eden Başkan Özel, Çiftçimizin bir yıllık emeği, bir bardak çay parasına satılamaz sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mevcut alım fiyatlarının üreticinin maliyetlerini dahi karşılamadığına dikkat çekti ve fiyatların üreticinin emeğini ve masrafını karşılayacak seviyeye yükseltilmesini talep etti.

Başkan Özel, üreticinin zararına ürün satmak zorunda bırakılmaması gerektiğini belirterek yerel ve merkezi düzeyde çözüm çağrısı yaptı. Üreticinin daha adil bir gelir elde etmesi için alım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

uyarı: üretimin sürdürülebilirliği tehlikede:

Özel, bu yıl yaşanan zararın sadece bugünü değil, önümüzdeki yılları da etkileyebileceğini söyledi. Düşük fiyatların devam etmesi halinde hem zeytin hem de zeytinyağı üretiminin ve üretimin sürekliliğinin tehlikeye gireceğini belirtti. Bu duruma karşı çözüm üretilmezse üreticilerin üretimden çekilme riskinin artacağını ifade eden Başkan, gerekirse zeytin toplamaya ara vermeyi de değerlendirmeliyiz uyarısında bulundu.

Kendini hem çiftçi hem üretici hem de belediye başkanı olarak tanımlayan Mustafa Galip Özel, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğini ve alın terinin karşılığını alması için sesini yükseltmeye devam edeceğini söyledi. Yerel yönetim olarak üreticinin haklarını savunacak adımların takip edileceği mesajı verildi.

BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GALİP ÖZEL, ZEYTİN FİYATLARINA TEPKİ GÖSTEREREK ÜRETİCİNİN MEVCUT FİYATLARLA ZARAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ