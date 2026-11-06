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bozhöyük muhtarı: köyümüz olayın şokunu yaşıyor

Bozhöyük köyü muhtarı Ramazan Arıçam, 8 kişinin öldürüldüğü olaya köyde büyük bir şok hakim olduğunu ve iddiaların biçerdöver borcuna işaret ettiğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:21

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bozhöyük muhtarı: köyümüz olayın şokunu yaşıyor

köy muhtarı olayın şokunu anlattı:

Bozhöyük köyü muhtarı Ramazan Arıçam, Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi ve çevresinde aralarında kadın öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişinin öldürülmesine ilişkin köyde derin bir üzüntü ve şaşkınlık olduğunu belirtti. Arıçam, böyle bir asayiş olayının köylerinde bugüne kadar yaşanmadığını ve halkın olayın etkisinden çıkamadığını ifade etti.

muhtarın ifadeleri:

Arıçam, köylülerin olayı ancak karakoldan gelen haberle öğrendiğini, köyde herkesin bu gelişme karşısında şokta olduğunu söyledi. Muhtar olayın detaylarını tam bilmediklerini, zanlının böyle bir eyleme kalkışacağına inanamayan bir topluluk olduklarını vurguladı ve yaşananların köy için sarsıcı olduğunu dile getirdi.

zanlının bağlantıları ve yakalanma:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre faili firar eden şüpheli Arif Sefa Ö., kırsal mahallelerdeki saldırılardan sonra Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Muhtar Arıçam, zanlının ailesinin tarımla uğraştığını, köyde devamlı kalmadığını, gurbette çalıştığını ve zaman zaman babasının yanına gelip gittiğini aktardı.

iddia edilen neden: biçerdöver borcu:

Arıçam, duyumlara göre olayın temelinde alacak verecek meselesi olduğunu belirterek ailenin biçerdöver işleriyle uğraştığını söyledi. Muhtar, zanlının Manisa civarında biçerdöver işleri yaptığı, zaman zaman çalışmak için farklı yerlere gittiği ve köyde kalış süresinin sınırlı olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca zanlının evlenmiş ve boşanmış olduğu, iki çocuğu bulunduğu ifade edildi.

Muhtarın sözleri köydeki genel kanaati yansıtıyor; halk hem mağdurların yakınlarına destek vermeye çalışıyor hem de benzer trajik olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik ve hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını belirtiyor. Olayla ilgili resmi soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

KÖY MUHTARI RAMAZAN ARIÇAM; KÖY HALKI OLARAK BÜYÜK ŞOK YAŞADIKLARINI, OLAYIN BİÇERDÖVER ALIMINDAN...

KÖY MUHTARI RAMAZAN ARIÇAM; KÖY HALKI OLARAK BÜYÜK ŞOK YAŞADIKLARINI, OLAYIN BİÇERDÖVER ALIMINDAN KAYNAKLANAN BORÇ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKTIĞINI DUYDUKLARINI SÖYLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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