Bozhöyük'te şüphelinin evi sessizliğe büründü

köyde görüntülenen ev

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.’nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozhöyük köyündeki evi, çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Şüpheli, ilçede art arda gerçekleştirilen silahlı saldırılarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kaçmış; daha sonra Eskişehir’de yakalanmıştı.

evin çevresinde hakim olan sessizlik

Görüntülerde, şüphelinin ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı müstakil evin etrafında ve köyde büyük bir sessizlik olduğu dikkat çekti.

Köydeki sakinlerin ve evin çevresinin görüntülendiği kayıtlarda, olayın yarattığı tedirginlik ve normal günlük yaşamdaki durgunluk açıkça görülüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA 8 KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜREN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARİF SEFA Ö.’NÜN İHSANİYE İLÇESİNE BAĞLI BOZHÖYÜK KÖYÜNDEKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ.