Köyde yangın kısa sürede yayıldı:

Yangın, akşam saatlerinde Kars merkeze bağlı Bozkale köyünde başladı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu ve alevler kısa sürede evi sardı.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

Yangını fark eden vatandaşlar durumu derhal Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Soruşturma ve sonuçlar:

Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı; yetkililer, soba kullanımı kaynaklı kıvılcımların ev yangınlarına yol açabildiğini belirterek benzer olaylara karşı uyarıda bulundu. Yerel ekiplerin müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana sıçraması önlenmiş olsa da, ev maddi hasar nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

KARS’TA SOBADAN SIÇRAYAN ALEVLER EVİ KÜLE ÇEVİRDİ(KARS-İHA)