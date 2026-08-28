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Bozkır Hamzalar Mahallesi'nde sağanak ve dolu altyapıda geniş hasar bıraktı

Konya'nın Bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dolu, su baskınları ve altyapı tahribatına yol açtı; hasar tespit çalışmaları başlıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:55

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozkır Hamzalar Mahallesi'nde sağanak ve dolu altyapıda geniş hasar bıraktı

Bozkır Hamzalar Mahallesi'nde sağanak ve dolu altyapıda geniş hasar bıraktı

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi'nde beklenen yağışlar kapsamında şiddetli sağanak ve yer yer dolu etkili oldu. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, mahalle hayatını olumsuz etkiledi.

etkinin boyutu:

Yağış sonrası mahalle genelinde su baskınları ve taşkınlar bildirildi. Sel sularının etkisiyle mahalle arasındaki su ve altyapı hatlarında tahribat görüldü; bazı noktalarda toprak altındaki boruların gün yüzüne çıktığı izlendi.

müdahale ve hasar tespiti:

Oluşan olumsuzlukların ardından yetkililer tarafından hasar tespit ve temizlik çalışmalarının yapılması bekleniyor. İlk müdahale ve değerlendirme süreciyle ilgili olarak mahalle yönetimi de gerekli mercilere bilgi iletti.

Hamzalar Mahallesi muhtarı Yusuf Er konuyla ilgili, "Mahallemizde meydana gelen şiddetli yağış ve dol hasarından sonra hasar tespit çalışmaları yaparak gerekli mercilere ulaştırdık. Allah beterinden korusun" dedi.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından yapılacak onarım ve temizlik çalışmalarına öncelik verilmesini bekliyor.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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