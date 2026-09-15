Bozkır'da ayılar arılıkta kovan ve petekleri parçaladı

Olayın ayrıntıları:

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde arılığa gelen ayılar, arı kovanlarına ve peteklere zarar verdi. Olay, bölgedeki üreticileri tedirgin ederken kovanlarda ciddi tahribat oluştu.

Arılığı kontrol eden arıcı Hüseyin Dumru, karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından paylaşarak durumu aktardı. Dumru kovanları incelerken "Yine gelmiş ayı oğlu ayı. İnşallah ana duruyordur" sözleriyle yaşanan hasarı ifade etti.

Arıcıların tepkisi ve güvenlik önlemleri:

Üreticiler, bölgedeki ayı saldırılarının tekrarlaması nedeniyle ürün kaybı ve ekonomik zararlarla karşılaşıyor. Haber metninde belirtildiği gibi, güvenlik önlemlerine rağmen kovanlar önemli ölçüde tahrip edildi ve bu durum arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Arıcılar sosyal medya ve yerel paylaşımlar aracılığıyla benzer olaylara dikkat çekiyor; yetkililer ve komşu üreticiler tarafından alınabilecek ek tedbirler gündeme geliyor. Bölgede yaşayan arıcılar için bu tür saldırılar hem emek kaybına hem de moral yıpranmasına neden oluyor.

DEREKÖY MAHALLESİ'NDE AYILAR ARI KOVANLARINI PARÇALADI