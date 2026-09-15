Bozkır'da okul zilinin yeni yılı: 3 bin 368 öğrenci ders başı yaptı

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında İlköğretim Haftası törenlerle başladı. İlçe genelinde eğitim-öğretim yılının açılışı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törenler ve çelenk sunumu:

Kutlamalar ilk olarak Anıt Meydanında düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Törenin ardından ilçedeki okullarda programlar gerçekleştirildi. Bu yıl ilçede toplam 3 bin 368 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başlarken, ilkokula ilk kez başlayan 240 birinci sınıf öğrencisi de heyecanla okula adım attı.

Okul içi programlar ve ilk ders zili:

Etkinlikler Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu ve Vali Kemal Katıtaş İlkokulu'nda devam etti. Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu'ndaki programda konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Programın sonunda Bozkır Kaymakamı Enes Özkan ilk ders zilini çalarak sınıfların açılışını simgeledi.

Törende konuşan Kaymakam Enes Özkan, yeni eğitim-öğretim yılının heyecan ve mutluluğunu paylaştıklarını belirtti ve öğretmen, öğrenci ile velilere başarılı bir yıl diledi. Haftaya ilişkin törenler ve okul etkinlikleri, ilçede eğitimin toplumla buluştuğu bir başlangıç olarak değerlendirildi.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMALARI TÖRENLERLE BAŞLADI.