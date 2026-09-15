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Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

Konya'nın Bozkır ilçesinde polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul ve çevrelerinde asayiş ile trafik denetimlerini artırdı, güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

Bozkır’da polis ekiplerinden kapsamlı denetim

Konya'nın Bozkır ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması üzerine polis ekipleri, ilçe genelinde okul ve çevrelerinde asayiş ile trafik güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanması hedeflendi.

Denetimlerin kapsamı:

Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, okul servis araçları detaylı bir şekilde incelendi ve okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlara karşı sıkı önlemler alındı. Ekipler, hem asayiş hem de trafik güvenliğini gözeten bir denetim yaklaşımı benimsedi.

Devam eden uygulama ve hedefler:

Yetkililer, eğitim yılının güven ve huzur içinde geçmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Yapılan çalışmaların önceliğinin öğrencilerin can ve mal güvenliğini korumak olduğu vurgulandı ve gerekli tedbirlerin devam edeceği kaydedildi.

KONYA&#039;NIN BOZKIR İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ...

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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