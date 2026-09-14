Bozkır'da taşsız toprak hedefi için iki makine çiftçilerin hizmetinde

Bozkır'da taşsız toprak çalışmaları için iki yeni makine hizmete alındı

Konya'nın Bozkır ilçesinde yürütülen Bozkır Taşsız Topraklar Projesi kapsamında temin edilen iki adet taş toplama makinesi, düzenlenen tören ve uygulamalı eğitimle çiftçilerin hizmetine sunuldu. Ekipmanların sahadaki ilk denemesi Sazlı Mahallesi'nde bir üretici tarlasına gerçekleştirildi ve makinelerin kullanım talimatları, makineleri kullanacak personele uygulamalı olarak gösterildi.

taşların temizliği tarımsal verimliliğe nasıl katkı sağlıyor:

Tarlardaki taşların uzaklaştırılması, özellikle toprak işleme ekipmanları ve hasat makinelerinin aksamlarına verilen zararı azaltıyor. Bu sayede biçerdöver gibi makinalarda ortaya çıkabilecek yüksek maliyetli arızalar azalırken, ekim, dikim ve hasat süreçleri daha sorunsuz ilerliyor. Ayrıca taşlardan arındırılmış toprakta işlenebilir hacim artıyor; kök gelişimi kolaylaşıyor ve bunun sonucunda ürün kalitesi ile rekolte üzerinde olumlu etkiler gözlemleniyor.

projenin destekçileri ve bütçe bilgileri:

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, projenin Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Öztürk, toplam bütçesi 865 bin TL olan projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür etti. Yeni ekipmanların çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Öztürk, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik benzer projelerin süreceğini ifade etti.

Uygulamalı eğitimlerin ardından makinelerin köy ve üreticilerde düzenli kullanımı hedefleniyor; böylece hem işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanması hem de bölge tarımında sürdürülebilir verim artışı amaçlanıyor.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE, "BOZKIR TAŞSIZ TOPRAKLAR PROJESİ" KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN 2 ADET TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ ÇİFTÇİLERİN HİZMETİNE SUNULDU.