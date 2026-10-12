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Bozkırda yeşeren emek: Benliahmet İstasyonu 55 yılda ormana döndü

Murat Kurum'un paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Benliahmet İstasyonu, demiryolu çalışanlarının 55 yıl önce diktiği çamlarla bozkırda ormana dönüştü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozkırda yeşeren emek: Benliahmet İstasyonu 55 yılda ormana döndü

Benliahmet İstasyonu'nun dönüşümü dikkat çekiyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan görüntüler Kars'ın Selim ilçesindeki Benliahmet İstasyonu'nu yeniden gündeme taşıdı. 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31 öncesi ilgi çeken bu örnek, yerel düzeyde yılların emeğinin nasıl kalıcı bir doğa mirasına dönüştüğünü somutlaştırıyor.

istasyonun doğayla örülen hikayesi:

Yarım asrı aşkın süre önce, demiryolu çalışanlarının diktiği çam fidanları zaman içinde büyüyüp, çevredeki kurak bozkırın içinde belirgin bir ağaçlık alan oluşturdu. Bölge halkı bu alanı sıklıkla "bozkırın ortasında vaha" olarak nitelendiriyor. 55 yıl süren bakım ve sabır, küçük fidanlardan bugünkü görünümünü alan bir orman serisi ortaya çıkardı ve istasyon, yalnızca demiryolu tarihinin değil doğaya yapılan yatırıma dair yaşayan bir örnek haline geldi.

bakanlığın paylaşımı ve öne çıkan isim:

Bakan Kurum'un paylaşımında, yıllar önce dikilen fidanların bugün bir ormana dönüştüğünü gören Turgut Ertop'un hikayesi öne çıktı. Paylaşım, hem yerel belleği hem de ağaçlandırmanın uzun vadeli etkisini gündeme taşıdı. Havadan çekilen görüntüler, rayların ve istasyon yapısının çevresini saran çam sıralarını net şekilde göstererek görsel bir karşılık sağladı.

iklim gündemi ve yerel örneğin önemi:

Benliahmet İstasyonu'ndaki dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, ağaçlandırma çalışmaları ve doğanın korunmasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. COP31 gibi uluslararası platformlarda, böyle yerel uygulamaların deneyimi paylaşılabilir; uzun vadeli yerel çabaların küresel farkındalığa katkı sağladığına dair anlatılar güçleniyor. Bu örnek, gelecek nesillere bırakılacak yeşil mirasın yerelden başlayabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Kars'ın Selim ilçesindeki Benliahmet İstasyonu yalnızca geçmişin hatırlatıcısı değil, aynı zamanda doğaya yatırımın uzun vadede nasıl somut sonuçlar verdiğine dair yaşayan bir belge niteliği taşıyor. Havadan elde edilen görüntüler ve paylaşılan hikayeler, hem bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor hem de ağaçlandırma açısından örnek teşkil ediyor.

TÜRKİYE&#039;NİN EV SAHİPLİĞİ VE BAŞKANLIĞINDA 9-20 KASIM TARİHLERİNDE ANTALYA&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK...

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ VE BAŞKANLIĞINDA 9-20 KASIM TARİHLERİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK COP31 ÖNCESİNDE, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM'UN KARS'IN SELİM İLÇESİNDEKİ BENLİAHMET İSTASYONU'NA İLİŞKİN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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