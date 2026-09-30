Bozkırdan çocuklarına miras: 15 yılda 14 dönümlük yeşil vaha

Yozgat'ta 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, eşiyle birlikte 15 yıl önce Kuşçu ve Saray köyleri arasındaki 14 dönümlük bozkır alanda başlattığı çalışmayla araziyi meyve ağaçları ve üzüm bağlarıyla yeşil bir vahay haline getirdi. Sahada 300 meyve ağacı ile yaklaşık 4 dönümlük üzüm bağı bulunuyor; proje ticari amaç gütmüyor.

projenin başlangıcı ve amacı:

Karakoç, projenin çocuklarına ve torunlarına bırakacakları bir hatıra olması için başlatıldığını belirtiyor. "Çocukluğumdan beri bir ukdeydi. Hanımın da ukdesiydi. Buraları çocuklara bizden bir hatıra kalsın diye 15 yıl önce başladık," sözleriyle çalışmanın kişisel nedenini özetliyor. Arazide yetişen ürünlerin büyük kısmı ailenin kendi tüketimi için kullanılıyor; yaz ayları meyve ve üzümle geçiyor.

üretim ve ürün çeşitliliği:

Karakoç, arazide herkes için paylaştırılmış parseller olduğunu ve meyve ile üzüm sayılarının dengeli olduğunu aktarıyor. Üzüm olarak yörede sofralık değeriyle bilinen Ahmet Ağa cinsi yetiştiriliyor. Ayrıca arazide doğal olarak bulunan madımak ve yabani mantar gibi geleneksel ürünler de sofralarına taşınıyor.

doğayla iç içe yaşam ve hayvanlar:

Bahçede çeşitli hayvanların da bulunduğunu vurgulayan Karakoç, "Hayvanları seviyorum. Hepsiyle anlaşıyorum. Hepsi benim arkadaşım, dostum," diyerek doğadaki canlılarla kurduğu bağı anlatıyor. Bahçede keklikler, bıldırcınlar ve çeşitli kuş türleri bulunuyor; ağaçların dikilmesinde amaçlardan biri de yabani kuşların beslenmesine katkı sağlamak.

evler, su kaynağı ve iklim:

Arazi içinde çocuklarına düşen hisselere ev yapmaları için alan ayıran Karakoç, bu evlerin yapımında bizzat çalıştığını söylüyor. Aile, arazideki 2 sondajla içme suyunu sağlıyor. Karakoç, alanın Yozgat merkezine göre yaklaşık 5 derece daha sıcak olduğunu ifade ederek iklimin uygunluğuna dikkat çekiyor.

Çalışmanın ticari bir hedef taşımadığını vurgulayan emekli öğretmen, projenin amacını "Sadece çocukların piknik amaçlı gelsin, kullansın, sevsinler diye yaptım" sözleriyle özetliyor. İleri yaşına rağmen günlük yaşamının büyük bölümünü bahçede geçirdiğini söyleyen Karakoç, "76 yaşındayım. Ama sabahtan akşama kadar da çalışıyorum. Hiç de gocunmuyorum," diyerek projeden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

76 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN BEKİR KARAKOÇ YEŞİL VAHA OLUŞTURDU