Bozkırın tezenesi Kocaeli'de türkülerle yad edildi, şehir ödülleri takdim edildi

Kocaeli'de anma gecesi: türkü, teşekkür ve ödüller

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Orta Anadolu İl Dernekleri Platformu iş birliğinde düzenlenen "Neşet Ertaş Anma ve Şehir Ödülleri" programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gecede, halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş eserleriyle anılırken; kentte sanat, eğitim, iş dünyası ve sivil toplum alanında katkı sunan isimlere Şehir Ödülleri takdim edildi.

Neşet Ertaş'ın mirası ve platformun vurguları:

Programı düzenleyen platformun başkanı Erhan Bilgiç, Neşet Ertaş'ın "Türkiye'nin ortak değeri" olduğunu belirterek, büyük ustanın gönül mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Bilgiç, gecenin düzenlenmesinde katkı veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk konuşmasında, geçmiş kuşakların zorluklarla örülü hikâyelerine atıf yaparak toplumun değerlerine yaşarken sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Köktürk, "Bazı değerlerimizi maalesef öldükten sonra hatırlıyoruz" ifadelerini kullanarak, Neşet Ertaş gibi isimlerin kıymetinin yaşarken bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise Neşet Ertaş'ın eserlerinin Anadolu insanının hayatına dokunduğunu ifade etti: "Her birimizin hayatında yaşadıklarımızı, anlatamadıklarımızı, yaşam hikâyemizi aslında Neşet Ertaş anlattı." Söğüt, üstatların eserleriyle toplum hafızasında yer ettiğini sözlerine ekledi.

Şehir ödülleri, sanatçıların performansları ve katılımcılar:

Gecede kent yaşamına kattıklarıyla öne çıkan isimlere Şehir Ödülleri verildi. Törene Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Ünal, KOSİAD Başkanı Erkan Gül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini temsilen koordinatörler ve ilgili birim yöneticilerinden Sebahattin Yamak ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve dernek başkanı katıldı.

Program boyunca sahne alan sanatçılar, Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirerek duygusal anlar yaşattı. Anadolu kültürünün birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları gecede öne çıktı; davetliler türküler eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Ödül töreninin ardından sanatçı Göksel Özbinar sahne alarak geceyi müzikle sonlandırdı.

Gecenin organizasyonu ve katılımcı profili, kentin kültürel belleğine sahip çıkma çabasını gözler önüne serdi; etkinlik, hem anma hem de yerel değerlere teşekkür niteliği taşıyan bir program olarak kayda geçti.

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN GECEDE BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ, ANADOLU TÜRKÜLERİYLE ANILIRKEN, KENTİN SANAT, EĞİTİM, İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUM HAYATINA KATKI SAĞLAYAN İSİMLERE ŞEHİR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.