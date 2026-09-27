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Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş Manavgat'ta duygularla anıldı

Neşet Ertaş, vefatının yıl dönümünde Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede türkülerle anıldı; sanatçının eserleri seyircileri duygulandırdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş Manavgat'ta duygularla anıldı

Neşet Ertaş Manavgat'ta anıldı

Gönüllere dokunan eserleriyle hafızalarda yer eden usta sanatçı Neşet Ertaş, vefatının yıl dönümünde Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir gecede anıldı. Program, sanatçının hayatını ve müzik mirasını odağına alan bir belgeselin gösterimiyle başladı ve salonda duygusal anlar yaşandı.

program ve gösterim:

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede gösterilen belgesel, seyircilerin sanatçının eserleriyle kurduğu bağı yeniden hatırlamasını sağladı. Belgeselin ardından sahneye çıkan yorumcular, izleyicilerden büyük ilgi gördü; birçok kişi türkülere eşlik ederek geceye ortak oldu.

sahnedeki yorumlar ve repertuvar:

Gecede sahne alan isimler arasında Tahir Ayne, Ali Mahsuni Seven, Mustafa Kemal Aksay ve Eren Yavuz yer aldı. Sanatçılar, Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini seslendirirken performansları salonda duygulu anlar oluşturdu ve dinleyiciler yoğun alkışlarla karşılık verdi.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen bu anma gecesi, halkın sanatçının mirasına gösterdiği saygıyı ve türkünün nesiller arası bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Gece boyunca söylenen türküler, salonu dolduranların ortak anmasına dönüştü.

NEŞET ERTAŞ, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE MANAVGAT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL BİR GECEDE...

NEŞET ERTAŞ, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE MANAVGAT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL BİR GECEDE ANILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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