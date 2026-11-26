maç öncesi serdar bozkurt'un değerlendirmesi:

Seza Çimento Elazığspor, Beyaz Grup 14. hafta maçında karşılaşacağı 68 Aksaray Belediyespor sınavının hazırlıklarını Kulüp Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Serdar Bozkurt antrenman öncesi takımın son durumu ve beklentileri hakkında bilgi verdi.

Bozkurt, Somaspor karşılaşmasından alınan galibiyetin takıma moral verdiğini belirterek, sezonun kritik dönemine girildiğini vurguladı. Menemen FK maçı sonrası hem oyun hem skor olarak yıprandıklarını, bu nedenle Somaspor maçında oyuncuların sahadaki duruşunun ve ruhunun belirleyici olduğunu ifade etti.

sakatlıklar ve son durum:

Teknik direktör Bozkurt sakatlıklarla ilgili olarak takımda eksiklerin bulunduğunu açıkladı. Bozkurt'un sözleriyle, "Sakatlarımız çok onlara bir de Mert eklendi." ifadeleri, kadroda bazı zorunlu değişikliklere işaret ediyor. Ayrıca Menemen FK maçının takımı yıprattığını, bu nedenle Somaspor galibiyetinin bir tepki niteliği taşıdığını söyledi.

Hoca, oyuncu grubunun saha içindeki mücadele ve karakterini övdü; bu ruhun doğru yansıtılması halinde alınan sonucun da olumlu olacağını belirtti.

rakip analizi ve hedef:

Bozkurt, rakip takım için "Daha önce oynadıkları rakipleri çok zorladılar" değerlendirmesini yaparak, 68 Aksaray Belediyespor'un bu ligde yıllardır oynayan deneyimli oyuncu grubuna ve uyumlu bir teknik heyete sahip olduğuna dikkat çekti. Bu tür maçların planlı, analizli oynanması gerektiğini vurguladı.

Son söz olarak hedefleri net: "İnşallah sahadan galibiyetle ayrılırız". Bozkurt, taktik çalışmaların ve rakip analizlerinin bu hedefe göre şekillendiğini, her maçın artık ayrı bir önem taşıdığını yineledi.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT