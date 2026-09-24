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Bozkurt selinin izleri: çatısı dışarıda kalan üç katlı yapı halen ilgi çekiyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'deki selde alüvyonla toprağa gömülen, sadece çatısı görünen üç katlı bina ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:28

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozkurt selinin izleri: çatısı dışarıda kalan üç katlı yapı halen ilgi çekiyor

Bozkurt selinin izleri tekrar gözler önünde

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinin izlerini taşıyan yapılar arasında, Bayramgazi köyünde yer alan ve sadece çatısı toprak üstünde kalan bir üç katlı bina dikkat çekiyor. Batı Karadeniz'i vuran selde ilçede onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuştu. İlçe yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı ama selin bazı kalıcı etkileri hala sürüyor.

selin yarattığı görünüm:

Ezine Çayı kenarındaki bu yapı, çaya yapılan tersip bendi nedeniyle biriken alüvyonların üzerinde kaldı. Birikintiler sonucunda binanın alt katları ve bahçesi toprak altında kaldı; bölgede bulunan kivi ağaçları da tamamen gömülerek yok oldu. Onları görenler binanın yalnızca çatısını görünce şaşırıyor ve cep telefonlarıyla görüntü alıyor.

sakinlerin anlatımı:

Bozkurt'ta yaşayan Süleyman Yıldırım, bölgenin eskiden mera olduğunu anlatarak, 'Buralar meraydı. Çocukluğumda buralarda hayvan otlatıyorduk. 2021 yılında gelen selde bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele kapıldı. Ev de toprak altında kaldı. Baraj yapıldıktan sonra sürüklenen topraklar, selle baraj dolarak evi de toprak altında bıraktı. Evin görüntüsü ilginç, buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı' dedi. Yıldırım, binanın gerçekte üç katlı bir yapı olduğunu, alt katların dükkan olarak kullanıldığını ve tamamının toprağa gömüldüğünü vurguladı.

İlçede esnaflık yapan Muzaffer Demir ise, 'Selde her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Sadece çatısı görünüyor. Unutabileceğimiz bir gün değil. Bozkurt bir anda yok oldu. Evlerimiz, dükkanlarımız yıkıldı, selin altında kaldı, altyapımız çöktü. Devletimiz olmasaydı zaten biz yaşayamazdık. Bitmiş bir ilçeydi, ayağa kaldırdılar. Çok çalışmalar yaptılar. Şimdi eskisinden de güzel oldu' ifadelerini kullandı ve insanların fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini ekledi.

Görüntüsüyle sel felaketinin büyüklüğünü anımsatan bu yapı, bölgedeki dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü gösterirken aynı zamanda doğa olaylarının yerleşim alanları üzerindeki kalıcı etkilerine de işaret ediyor.

BATI KARADENİZ’DE 2021 YILINDA MEYDANA GELEN BÜYÜK SEL FELAKETİNDE ONLARCA BİNANIN HASAR GÖRDÜĞÜ...

BATI KARADENİZ’DE 2021 YILINDA MEYDANA GELEN BÜYÜK SEL FELAKETİNDE ONLARCA BİNANIN HASAR GÖRDÜĞÜ VE YIKILDIĞI, 65 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 7 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU KASTAMONU'NUN BOZKURT İLÇESİNDE SELİN TAŞIDIĞI MOLOZ YIĞINLARININ ALTINDA KALAN ÜÇ KATLI BİNADAN GERİYE SADECE ÇATISI KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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