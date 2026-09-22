Bozkurt'un içme suyu güvence altına alındı: 70 milyonluk iletim hattı devreye alındı

DESKİ, Bozkurt'un içme suyu altyapısını güçlendirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirerek vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Bozkurt ilçesinde 70 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yeni içme suyu iletim hattı tamamlanarak hizmete alındı.

projenin kapsamı:

Proje kapsamında bölgede açılan yeni ve yüksek verimli içme suyu kaynağından ilçe merkezindeki ana içme suyu depolarına uzanan 11 bin 500 metrelik yeni iletim hattının yapımı tamamlandı. Devreye alınan modern teknolojiye sahip bu hat sayesinde, Bozkurt ilçe merkezindeki içme suyu depoları artık daha yüksek debide ve üstün kalitede suyla beslenecek.

yatırımın hedefleri ve etkileri:

Yatırım, ilçe merkezinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına almayı amaçlıyor. Hatla sağlanacak artan akış ve iyileşen su kalitesi, altyapıdaki arızaların ve kesintilerin önüne geçmeyi hedefleyerek yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak.

başkanın açıklaması:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yapılan çalışmayı değerlendirirken şunları ifade etti: "Denizli’mizin her noktasında vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyuna ulaşması bizim en temel önceliklerimizden biri. Bozkurt ilçemizde 70 milyon TL yatırımla tamamladığımız 11 bin 500 metrelik yeni içme suyu iletim hattıyla ilçemizin su altyapısını önemli ölçüde güçlendik. Bozkurt’un uzun yıllar boyunca ihtiyaç duyacağı içme suyunu güvence altına alan bu yatırımımız ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği sürdürülebilir altyapı hamleleriyle yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, KENT GENELİNDE İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU ULAŞTIRMAK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA BOZKURT İLÇESİNDE 70 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN YENİ İÇME SUYU İLETİM HATTI PROJESİ TAMAMLANARAK HİZMETE ALINDI.