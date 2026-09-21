Bozkurt’un kararı: Elazığspor’a iki günlük izin

izin kararı ve arka planı:

Sezona 3’te 3 yaparak başlayan Seza Çimento Elazığspor’da teknik direktör Serdar Bozkurt’un inisiyatifiyle futbolculara iki günlük izin verildi. Son oynanan Aliağa FK maçında elde edilen galibiyet ve taraftarların memnuniyeti sonrası gelen karar, takım içinde hem dinlenme hem de moral tazeleme amacı taşıyor.

izin günleri ve toplanma planı:

Futbolcular pazar ve pazartesi günlerini izinli geçirecek. Takım, salı günü kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayacak. Bu program, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 4. haftasında deplasmanda oynanacak Güzide Gebzespor maçına yönelik planlanan kısa süreli toparlanma sürecini kapsıyor.

teknik ve motivasyon açısından değerlendirme:

Bozkurt’un kararının hem fiziksel dinlenme hem de mental hazırlık açısından fayda sağlaması bekleniyor. Teknik ekip, izin sonrasında yapılacak antrenmanlarda maç taktiği ve maç temposuna yönelik çalışmalarla takımın sürekliliğini korumayı hedefliyor.

ELAZIĞSPOR'DA FUTBOLCULARA İKİ GÜN İZİN VERİLDİ