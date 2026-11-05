Bozova'da kırsal mahalleleri bağlayan 20 km'lik grup yolunda yenileme seferberliği

Bozova'da grup yolunda yenileme çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla 20 kilometrelik grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar, kırsal mahallelerin merkezlerle bağlantısını güçlendirerek bölge halkının günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çalışma kapsamı ve yöntem:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Deliler, Ürünlü, Irmakboyu, Kayaözü ve Koçveran kırsal mahallelerini kapsayan güzergâhta öncelikle deforme olan eski asfaltı kaldırıyor. Ardından yapılacak mekanik düzenlemelerle yol altyapısı hazırlanarak sathi asfalt kaplamaya uygun hale getirilecek.

Beklenen faydalar ve yerel geri bildirim:

Yenileme tamamlandığında, güzergâhta ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern bir seviyeye gelmesi öngörülüyor. Bölge sakinleri uzun süredir yollarda oluşan çukurlar nedeniyle araç hasarı ve ulaşım güçlüğü yaşadıklarını belirterek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vatandaşlar, yürütülen hizmetler dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınara teşekkür ederek, yol yapım çalışmalarının hayat standardını yükselteceğini vurguladılar.

BOZOVA’DA 20 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI