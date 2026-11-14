Bozüyük-İnegöl yolunda devrilen ağaç trafiği kısa süreli durdurdu

olayın gelişimi:
Bozüyük-İnegöl karayolunda bir ağacın devrilmesi sonucu yol araç trafiğine kapandı. Önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek bölgeye güvenlik önlemleri uyguladı.
güvenlik tedbirleri ve bildirim:
Olası trafik kazalarını önlemek amacıyla ekipler, bölgeyi trafiğe kapatarak sürüş güvenliğini sağladı ve olayı derhal Karayolları ekiplerine bildirdi. Alınan tedbirlerle araçların geçişi kontrollü şekilde durduruldu.
temizlik ve yolun açılması:
Devrilen ağacın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. İşlemler kısa sürede tamamlanarak ulaşım normale döndü.
AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI
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