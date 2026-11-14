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Bozüyük-İnegöl yolunda devrilen ağaç trafiği kısa süreli durdurdu

Bozüyük-İnegöl karayolunda devrilen ağaç, jandarma tarafından alınan güvenlik önlemiyle kısa süreli trafiğe kapatıldı; Karayolları ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük-İnegöl yolunda devrilen ağaç trafiği kısa süreli durdurdu

olayın gelişimi:

Bozüyük-İnegöl karayolunda bir ağacın devrilmesi sonucu yol araç trafiğine kapandı. Önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek bölgeye güvenlik önlemleri uyguladı.

güvenlik tedbirleri ve bildirim:

Olası trafik kazalarını önlemek amacıyla ekipler, bölgeyi trafiğe kapatarak sürüş güvenliğini sağladı ve olayı derhal Karayolları ekiplerine bildirdi. Alınan tedbirlerle araçların geçişi kontrollü şekilde durduruldu.

temizlik ve yolun açılması:

Devrilen ağacın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. İşlemler kısa sürede tamamlanarak ulaşım normale döndü.

AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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