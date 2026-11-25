Bozüyük meslek yüksekokulu akademik kurul toplantısı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, kurumun eğitim hedefleri ve program yapısının gözden geçirilmesine odaklandı. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile yüksekokul akademisyenleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal, yüksekokulun mevcut durumu, yürütülen eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eğitim programlarının güncellenmesi ve sektörle uyum:

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bozüyük Meslek Yüksekokulunun fiziki yapısı ve eğitim kalitesiyle örnek gösterilebilecek düzeye ulaştığını vurguladı. Kaplancıklı, üniversitenin meslek yüksekokulları açısından taşıdığı eğitim kapasitesine dikkat çekerek, Bilecik’in coğrafi konumu ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyeliğinin sunduğu imkanların önemli olduğunu belirtti. Eğitim programlarının çağın, sektörün ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği; güncelliğini yitiren programların yenilenmesi veya dönüştürülmesinin önemine değinildi.

Yapay zekâ entegrasyonu ve öncelikli ders içerikleri:

Toplantıda ayrıca yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin eğitim müfredatlarına entegrasyonu ele alındı. Kaplancıklı, bu tür teknolojilerin müfredata dâhil edilmesinin uygun altyapı gerektirdiğini, ders içeriklerinin öğrencilerin mesleki gelişimine doğrudan katkı sağlayacak şekilde önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti. Tartışmalarda, sektörle yakın iş birliği ve uygulamalı derslerin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Görüşülen konular arasında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hedefleri ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar da yer aldı; toplantı bu gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

BŞEÜ'DE EĞİTİM PROGRAMLARI VE YAPAY ZEKÂ GÜNDEMİ