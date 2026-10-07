Bozüyük'te atv'li doğa sürüşü 100 araçla gerçekleşti

etkinlik ve katılım:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen sürüş etkinliğine yaklaşık 150 kişi ve 100 ATV aracı katıldı. Katılımcılar, Muratdere köyünden başlayıp Erikli köyüne uzanan engebeli arazide ilerleyerek bölgedeki parkurda off-road sürüşü gerçekleştirdi.

güvenlik önlemleri ve sonuç:

Grubun güvenliği, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2’nci Jandarma Trafik Timi ile Motosikletli Asayiş ekipleri tarafından etkinlik boyunca sağlandı. İlçe jandarma komandoları, faaliyette herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi ve katılımcıların trafik ve emniyet kurallarına uyduğunu kaydetti.

ATV'LER BİLECİK'TE BULUŞTU