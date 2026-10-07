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Bozüyük'te atv'li doğa sürüşü 100 araçla gerçekleşti

Bozüyük'te düzenlenen sürüş etkinliğinde yaklaşık 150 kişi ve 100 ATV aracı Muratdere'den Erikli'ye engebeli arazide ilerledi; jandarma güvenliği sağladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te atv'li doğa sürüşü 100 araçla gerçekleşti

etkinlik ve katılım:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen sürüş etkinliğine yaklaşık 150 kişi ve 100 ATV aracı katıldı. Katılımcılar, Muratdere köyünden başlayıp Erikli köyüne uzanan engebeli arazide ilerleyerek bölgedeki parkurda off-road sürüşü gerçekleştirdi.

güvenlik önlemleri ve sonuç:

Grubun güvenliği, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2’nci Jandarma Trafik Timi ile Motosikletli Asayiş ekipleri tarafından etkinlik boyunca sağlandı. İlçe jandarma komandoları, faaliyette herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi ve katılımcıların trafik ve emniyet kurallarına uyduğunu kaydetti.

ATV&#039;LER BİLECİK&#039;TE BULUŞTU

ATV'LER BİLECİK'TE BULUŞTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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