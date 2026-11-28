Bozüyük'te ekipler iş yeri ziyaretleriyle dolandırıcılık uyarısı yaptı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında yapılan kısa toplantılarla halkın dolandırıcılık konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimde ele alınan konu başlıkları:

Yetkililer, 36 vatandaşa günümüzde karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık suçlarının farklı türleri hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantılarda, dolandırıcılık girişimlerinin genel yapısı ve mağdurların dikkat etmesi gereken temel işaretler üzerinde duruldu.

Vatandaşlara önerilen önlemler:

Polis ekipleri, dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler ve korunma yolları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı ve katılımcılara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ekipler, yapılan bilgilendirmenin yerel düzeyde farkındalığı artırmayı amaçladığını belirterek vatandaşları temkinli olmaya çağırdı.

BİLECİK'TE ESNAF VE VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI