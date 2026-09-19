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Bozüyük’te gazilik mirası şiir ve mehterle yad edildi

Bozüyük’te 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda törenle anıldı; şiir, folklor ve mehter gösterileri ardından Manişar'da gazilere yemek verildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bozüyük’te gazilik mirası şiir ve mehterle yad edildi

Tören Cumhuriyet Meydanı'nda başladı:

Bozüyük’te 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen "Gazilik" ünvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle anıldı. Tören, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, izleyiciler tören boyunca duygu dolu anlar yaşadı.

Sanat ve gösterilerle devam etti:

Tören programında folklor ekiplerinin gösterileri ve mehteran konseri sunuldu. Gösteriler, günün hatırlanmasını sağlayan ritmik ve görsel öğelerle törene katılanların beğenisini kazandı. Etkinlik, tüm katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.

Resmi anma programının tamamlanmasının ardından Bozüyük Belediyesi organizasyonuyla Manişar'daki belediyeye ait sosyal tesiste, şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerine yemek ikramında bulunuldu. Yemekte bir araya gelen katılımcılar, anma gününün ruhuna uygun bir buluşma gerçekleştirdi.

BOZÜYÜK&#039;TE GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

BOZÜYÜK'TE GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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