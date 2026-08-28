Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bozüyük'te helikopter destekli müdahale yangını kısa sürede kontrol altına aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kızıltepe eteğinde çıkan orman yangını, helikopter ve kara ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozüyük'te helikopter destekli müdahale yangını kısa sürede kontrol altına aldı

Bozüyük'te orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kızıltepe eteğinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olay yerine indirilen ve hava desteği sağlayan ekipmanların etkin kullanımı yangının yayılmasını önledi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmesinin yanı sıra kara ekipleri de alevlere anında müdahale etti. Müdahale ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, şu anda bölgede yoğun bir soğutma çalışması yürütülüyor.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Ekipler hem yangının kaynağını tespit etmek hem de benzer riskleri önlemek amacıyla sahada incelemelerini sürdürüyor.

Yerel yetkililer, vatandaşları olası tehlikelere karşı dikkatli olmaya ve yangın gördükleri durumlarda yetkililere hemen bildirimde bulunmaya çağırdı.

KONTROL ALTINA ALINDI

KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milas'ta çatı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı
images

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya...
images

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vur...
images

Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı: 50 personele yeni rütbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti

Üzümlü’de tedbir amaçlı tahliye: heyelan bölgesi kameralarla 24 saat takipte

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı