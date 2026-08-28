Bozüyük'te Kızıltepe eteğinde orman yangınına müdahale devam ediyor

olayın kısa özeti:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye hızlı şekilde müdahale başlatıldı.

müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle toplam 29 personel ile müdahale ediliyor.

çalışmaların yönü ve durum:

Ekipler, alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor; bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

YANGIN HABER