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Bozüyük'te Kızıltepe eteğinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kızıltepe eteğindeki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri ve 29 personelle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük'te Kızıltepe eteğinde orman yangınına müdahale devam ediyor

olayın kısa özeti:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye hızlı şekilde müdahale başlatıldı.

müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle toplam 29 personel ile müdahale ediliyor.

çalışmaların yönü ve durum:

Ekipler, alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor; bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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YANGIN HABER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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