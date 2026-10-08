Bozüyük'te şüphelinin üzerinde bonzai ve metamfetamin bulundu

Olayın detayları:

Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında muhtelif miktarlarda sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ve suçlama:

Olayla ilgili olarak, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; konuya ilişkin soruşturma ve işlemler sürüyor.

BİLECİK’TE ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI